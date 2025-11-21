Banqladeşdə 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2025
- 09:25
Banqladeşdə 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Yeraltı təkanların episentri Tongi şəhərindən 23 km şərqdə yerləşib. Zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə olub.
Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb.
