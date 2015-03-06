В Бангладеш протестующие подожгли автобус, 11 человек погибли

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В городе Султанганж на северо-востоке Бангладеш минувшей ночью протестующие подожгли пассажирский автобус. По меньшей мере 11 человек погибли, семь серьезно пострадали, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Массовые беспорядки и манифестации продолжаются в стране после того, как 4 марта столичный суд оставил в силе ордер на арест лидера ведущей оппозиционной Националистической партии Бангладеш (НПБ) и бывшего премьер-министра республики Бегум Халеды Зия, обвиненного в коррупции.

Всего за последние три дня протестующие подожгли свыше двух десятков транспортных средств, преимущественно пассажирских автобусов. Серия атак была совершена в округах Навабгандж и Кишоргандж.

Ордер на арест Б. Зия был выдан после того, как политик не явилась на очередное заседание суда. Она обвиняется, в частности, в присвоении более 50 млн. така (600 тыс. долларов), выделенных в разное время коммерческими организациями ее фондам на оказание помощи, в том числе сиротам. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.