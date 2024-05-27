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В Бангладеш при ударе циклона "Ремал" погибли по меньшей мере три человека

В Бангладеш при ударе циклона "Ремал" погибли по меньшей мере три человека По меньшей мере три человека погибли на юге Бангладеш при ударе циклона "Ремал", который стал первым мощным циклоном в регионе в этом сезоне.
Другие страны
27 мая 2024 г. 08:50
В Бангладеш при ударе циклона Ремал погибли по меньшей мере три человека

По меньшей мере три человека погибли на юге Бангладеш при ударе циклона "Ремал", который стал первым мощным циклоном в регионе в этом сезоне.

Как передает Report со ссылкой на новостной интернет-портал bdnews24, циклон принес мощные ливни и штормовой ветер, которые привели к серьезным разрушениям.

Сотни прибрежных деревень затоплены, ветер порывами до 33 м/с срывал крыши с домов, валил деревья и столбы линий электропередачи. Как сообщил журналистам представитель Совета по электрификации сельских районов Бангладеш Рафикул Ислам, около 3 млн человек остались без электричества.

Местные власти оценивают степень ущерба, нанесенного ураганом. Циклон продолжает надвигаться на побережье, постепенно теряя силу.

Напомним, что ранее Бангладеш эвакуировал около 800 тыс. человек из-за приближающегося циклона Ремаль, скорость которого может достичь 130 км/ч.

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