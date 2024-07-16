В Бангладеш более 100 студентов пострадали в ходе столкновений

Более 100 студентов получили травмы в результате столкновений между сторонниками и противниками системы квотирования на государственные должности в Бангладеш.

Более 100 студентов получили травмы в результате столкновений между сторонниками и противниками системы квотирования на государственные должности в Бангладеш.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

Во время столкновений, в которых, по данным агентства, участвовали тысячи человек, люди бросали друг в друга камни, били друг друга палками и железными прутьями.

Выступления студентов в Бангладеш, в основном в столице страны, начались ранее этом месяце после того, как Верховный суд вынес решение восстановить 30% квот на трудоустройство для родственников борцов за свободу - участников войны за независимость Бангладеш 1971 года. Протесты продолжались, несмотря на то что суд Бангладеш приостановил действие этого постановления на месяц. Премьер-министр страны Шейх Хасина осудила тех, кто выступает против квот на рабочие места для этой категории граждан.

Вечером 14 июля протесты вспыхнули с новой силой, в них приняли участие студенты разных университетов Дакки.