В Багдаде проходит массовая демонстрация против присутствия войск США в стране

Демонстрация против американского присутствия проходит в иракской столице Багдаде, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению телеканала Al-Sumaria, крупная демонстрация началась утром в районе аль-Джадрия в центре Багдада. Демонстранты, протестующие против американского присутствия на территории Ирака, несут иракские флаги и выкрикивают патриотические лозунги.

Телеканал подчеркивает, что ранее влиятельный политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, являющийся одним из лидеров блока "Саирун" в иракском парламенте, призвал людей выйти на мирную демонстрацию с требованиями о прекращении присутствия американских вооруженных сил в стране.

Напомним, что парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.