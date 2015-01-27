​В Багдаде обстреляли пассажирский самолет

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Неизвестные открыли огонь по пассажирскому самолету в аэропорту Багдада.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, представители безопасности аэропорта сообщили, что инцидент произошел в понедельник вечером, когда пассажирский самолет заходил на посадку в аэропорту иракской столицы.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

По данным местных СМИ, самолет принадлежал авиакомпании Flydubai из Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время ведется расследование инцидента.