В австрийских Альпах при сходе лавин погибли пять человек
17 января, 2026
- 21:48
В австрийских Альпах при сходе лавин погибли пять человек.
Как передает Report, об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.
Согласно информации, на горе Финстеркопф (высота 2150 м) в районе Понгау близ Зальцбурга лавина накрыла группу из семи лыжников, четверо из которых погибли, а один был госпитализирован с серьезными травмами.
Ранее в этот же день здесь при сходе лавины погибла женщина.
Спасатели убедительно просят туристов не покидать маркированные трассы, так как большинство трагедий происходит при катании вне трассы.
