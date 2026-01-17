В австрийских Альпах при сходе лавин погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.

Согласно информации, на горе Финстеркопф (высота 2150 м) в районе Понгау близ Зальцбурга лавина накрыла группу из семи лыжников, четверо из которых погибли, а один был госпитализирован с серьезными травмами.

Ранее в этот же день здесь при сходе лавины погибла женщина.

Спасатели убедительно просят туристов не покидать маркированные трассы, так как большинство трагедий происходит при катании вне трассы.