    • 17 января, 2026
    • 21:48
    В австрийских Альпах при сходе лавин погибли пять человек

• 17 января, 2026

• 21:48

    В австрийских Альпах при сходе лавин погибли пять человек.

    Как передает Report, об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.

    Согласно информации, на горе Финстеркопф (высота 2150 м) в районе Понгау близ Зальцбурга лавина накрыла группу из семи лыжников, четверо из которых погибли, а один был госпитализирован с серьезными травмами.

    Ранее в этот же день здесь при сходе лавины погибла женщина.

    Спасатели убедительно просят туристов не покидать маркированные трассы, так как большинство трагедий происходит при катании вне трассы.

