​В Австралии власти застрелили 5 тыс. верблюдов

В Австралии пришлось убить более 5000 верблюдов из-за их набегов на сельские общины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает канал Fox 13.

Животных отстреливали с вертолетов.

Как пояснили власти штата Южная Австралия, засуха и жара гонят большие стада верблюдов к сельским общинам. Из-за набегов верблюдов местные жители рискуют остаться без пищи и питьевой воды, кроме того, животные создают угрозу для водителей. Также ослабевшие верблюды гибнут в водоемах, загрязняя воду. От этого страдают местные жители и животные.

«Мы должны бороться с вредителями, защищая запасы воды и ставя на первое место жизнь каждого из нас, включая стариков и детей, а также местную флору и фауну», — отметили они.

Верблюдов в Австралию завезли в середине XIX века для исследования континента. Сейчас в пустынях Австралии бродят более миллиона верблюдов. Они считаются вредителями, несущими угрозу местной флоре и загрязняющими водоемы.