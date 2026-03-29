В Австралии после шторма "Нарелле" сохраняются перебои в производстве СПГ и электроснабжении
- 29 марта, 2026
- 05:36
В Австралии продолжаются перебои в производстве сжиженного природного газа после удара стихии "Нарелле", при этом тысячи жителей северо-западных районов страны остаются без электричества.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что последствия шторма затронули СПГ-объекты Chevron и Woodside, что усилило напряженность на мировом рынке на фоне продолжающегося уже месяц конфликта с Ираном.
Woodside заявила, что на газовом заводе в Каррате, связанном с проектом North West Shelf, сохраняются сбои, тогда как объекты Macedon и Pluto работают в штатном режиме. Chevron, в свою очередь, ранее сообщала о восстановительных работах на предприятиях Gorgon и Wheatstone.
Без электроснабжения по-прежнему остается Эксмут в штате Западная Австралия. Власти направили в город дополнительные бригады для восстановления подачи электроэнергии.
По данным местных служб, серьезных пострадавших в результате стихии нет.