В Австралии после шторма "Нарелле" сохраняются перебои в производстве СПГ и электроснабжении

В Австралии продолжаются перебои в производстве сжиженного природного газа после удара стихии "Нарелле", при этом тысячи жителей северо-западных районов страны остаются без электричества.

Отмечается, что последствия шторма затронули СПГ-объекты Chevron и Woodside, что усилило напряженность на мировом рынке на фоне продолжающегося уже месяц конфликта с Ираном.

Woodside заявила, что на газовом заводе в Каррате, связанном с проектом North West Shelf, сохраняются сбои, тогда как объекты Macedon и Pluto работают в штатном режиме. Chevron, в свою очередь, ранее сообщала о восстановительных работах на предприятиях Gorgon и Wheatstone.

Без электроснабжения по-прежнему остается Эксмут в штате Западная Австралия. Власти направили в город дополнительные бригады для восстановления подачи электроэнергии.

По данным местных служб, серьезных пострадавших в результате стихии нет.