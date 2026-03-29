Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Австралии после шторма "Нарелле" сохраняются перебои в производстве СПГ и электроснабжении

    Другие страны
    • 29 марта, 2026
    • 05:36
    В Австралии после шторма Нарелле сохраняются перебои в производстве СПГ и электроснабжении

    В Австралии продолжаются перебои в производстве сжиженного природного газа после удара стихии "Нарелле", при этом тысячи жителей северо-западных районов страны остаются без электричества.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что последствия шторма затронули СПГ-объекты Chevron и Woodside, что усилило напряженность на мировом рынке на фоне продолжающегося уже месяц конфликта с Ираном.

    Woodside заявила, что на газовом заводе в Каррате, связанном с проектом North West Shelf, сохраняются сбои, тогда как объекты Macedon и Pluto работают в штатном режиме. Chevron, в свою очередь, ранее сообщала о восстановительных работах на предприятиях Gorgon и Wheatstone.

    Без электроснабжения по-прежнему остается Эксмут в штате Западная Австралия. Власти направили в город дополнительные бригады для восстановления подачи электроэнергии.

    По данным местных служб, серьезных пострадавших в результате стихии нет.

    Тропический циклон Нарелле Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана природный газ

    Последние новости

    Другие страны
    05:04

    Другие страны
    04:37

    Другие страны
    04:08

    В регионе
    03:33

    Другие страны
    03:05

    Другие страны
    02:39

    В регионе
    02:07

    Происшествия
    01:46

    Другие страны
    Лента новостей