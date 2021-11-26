В Австралии один человек погиб в результате наводнений

Один человек погиб в результате наводнений на восточном побережье Австралии, сотрудники экстренных и аварийных служб пытаются достать тело мужчины из автомобиля, смытого с дороги грязевым потоком.

Один человек погиб в результате наводнений на восточном побережье Австралии, сотрудники экстренных и аварийных служб пытаются достать тело мужчины из автомобиля, смытого с дороги грязевым потоком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на полицию штата Квинсленд.

Как сообщили в полиции, внедорожник, в котором находился только водитель, был смыт грязевым потоком с автодороги неподалеку от города Эмеральд, расположенного в 800 км к северо-западу от Брисбена. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства произошедшего.

Ливни обрушились на регион в начале текущей недели, всего за несколько дней выпало более 270 мм осадков. Уровень воды в реке Хантер и окрестных водоемах поднялся до 3,5 м, из-за чего жителям нескольких городов, расположенных вдоль ее русла, рекомендовали подготовиться к эвакуации, порядка 10 домов оказались в зоне затопления.