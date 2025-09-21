Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Австралии нашли следы неизвестного науке астероида

    • 21 сентября, 2025
    • 03:58
    В Австралии нашли следы неизвестного науке астероида

    Ученые из Университета Кертина обнаружили в Австралии следы неизвестного столкновения астероида с Землей, открытие было сделано с помощью анализа музейных образцов тектитов - природных стекол, образующихся при ударе космического тела.

    Как передает Report, об этом пишет Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

    В ходе исследования специалисты выявили новый тип тектитов, у которых наблюдался уникальный химический состав, кроме того, их возраст был около 11 миллионов лет.

    Ученые сравнили найденные тектиты с образцами из известного Австралазийского поля рассеяния, отметив, что те имеют возраст около 780 тысяч лет и распространены на половине земного шара. Новые же образцы почти в 15 раз старше и найдены на значительно меньшей территории. По мнению экспертов, это указывает на их принадлежность к другому событию.

    Ученые утверждают, что, несмотря на вероятный масштаб столкновения, сам ударный кратер не был обнаружен. Изучение частоты и мощности древних астероидных ударов имеет большое значение для оценки рисков подобных событий в будущем и разработки методов планетарной защиты, заключили эксперты.

