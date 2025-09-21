Avstraliyada naməlum asteroidin izləri tapılıb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    • 21 sentyabr, 2025
    • 04:10
    Kertin universitetinin alimləri Avstraliyada naməlum asteroidin Yerə təsirinin izlərini aşkar ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Ear and Planetary Science Letters" (EPSL) nəşrində məlumat verilib.

    Kəşf astronomik təsirlər zamanı əmələ gələn təbii eynəklər olan tektitlərin muzey nümunələrinin təhlili ilə edilib. Belə ki, tədqiqatçılar unikal kimyəvi tərkibə və yaşı təqribən 11 milyon il olan yeni tip tektit müəyyən ediblər.

    Alimlər aşkar edilmiş tektitləri Avstraliyanın məşhur səpilmə sahəsindən (onların təqribən 780 min il yaşı var) nümunələrlə müqayisə ediblər. Məlum olub ki, yeni nümunələr demək olar ki, səpilmə sahəsindən 15 dəfə köhnədir və əhəmiyyətli dərəcədə daha kiçik ərazidə tapılıb.

    Mütəxəssislər hesab ediblər ki, bu, onların başqa bir hadisəyə aid olduğunu göstərir. Lakin zərbə kraterinin özü aşkarlanmayıb.

    Alimlər belə qənaətə gəliblər ki, qədim asteroidlərin təsirlərinin tezliyi və gücünü öyrənmək gələcəkdə oxşar hadisələrin risklərini qiymətləndirmək və planetlərin müdafiə üsullarını inkişaf etdirmək üçün çox vacibdir.

