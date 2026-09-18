В Австралии акула напала на пловца, мужчина погиб
Другие страны
- 18 сентября, 2026
- 12:45
Мужчина погиб в результате нападения акулы во время купания у популярного пляжа Сорренто в штате Западная Австралия.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошел около 10:30 по местному времени. После сообщения о нападении к побережью были направлены экстренные службы.
"Поступило сообщение о том, что мужчина-пловец был укушен акулой во время купания вдоль побережья", - говорится в заявлении местной полиции.
Власти начали масштабную поисковую операцию с привлечением воздушных и морских средств. Однако мужчина погиб в результате нападения.
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