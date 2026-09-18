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    В Австралии акула напала на пловца, мужчина погиб

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 12:45
    В Австралии акула напала на пловца, мужчина погиб

    Мужчина погиб в результате нападения акулы во время купания у популярного пляжа Сорренто в штате Западная Австралия.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошел около 10:30 по местному времени. После сообщения о нападении к побережью были направлены экстренные службы.

    "Поступило сообщение о том, что мужчина-пловец был укушен акулой во время купания вдоль побережья", - говорится в заявлении местной полиции.

    Власти начали масштабную поисковую операцию с привлечением воздушных и морских средств. Однако мужчина погиб в результате нападения.

    Нападение акулы Австралия
    Avstraliyada köpəkbalığının hücumu nəticəsində üzgüçü ölüb

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