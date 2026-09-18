Avstraliyada köpəkbalığının hücumu nəticəsində üzgüçü ölüb
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2026
- 13:00
Qərbi Avstraliya ştatındakı məşhur Sorrento çimərliyinin yaxınlığında çimərkən köpəkbalığının hücum etməsi nəticəsində bir nəfər ölüb.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerli vaxtla saat 10:30 radələrində baş verib.
Hücumla bağlı məlumatdan sonra sahilə təcili xidmətlər cəlb edilib.
"Sahil boyunca çimən üzgüçünün köpəkbalığı tərəfindən dişləndiyi barədə məlumat daxil olub", - yerli polisin bəyanatında bildirilib.
Səlahiyyətlilər hava və dəniz vasitələrinin cəlb edilməsi ilə genişmiqyaslı axtarış əməliyyatına başlayıblar. Lakin üzgüçü hücum nəticəsində ölüb.
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