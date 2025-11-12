Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В аварии с автобусом на юге Перу погибло по меньшей мере 37 человек

    • 12 ноября, 2025
    • 16:32
    В аварии с автобусом на юге Перу погибло по меньшей мере 37 человек

    По меньшей мере 37 человек погибли и еще 18 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Перу.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила местная радиостанция RPP.

    Инцидент произошел в регионе Арекипа на юге Перу. Согласно информации, как автобус потерял управление и съехал с шоссе в овраг.

    На данный момент известно о 37 жертвах и 18 пострадавших. Власти пока не прокомментировали инцидент.

