В аварии с автобусом на юге Перу погибло по меньшей мере 37 человек
Другие страны
- 12 ноября, 2025
- 16:32
По меньшей мере 37 человек погибли и еще 18 получили ранения в результате аварии с участием автобуса в Перу.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила местная радиостанция RPP.
Инцидент произошел в регионе Арекипа на юге Перу. Согласно информации, как автобус потерял управление и съехал с шоссе в овраг.
На данный момент известно о 37 жертвах и 18 пострадавших. Власти пока не прокомментировали инцидент.
