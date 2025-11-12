İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Peruda baş verən qəzada azı 37 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 16:52
    Peruda baş verən qəzada azı 37 nəfər ölüb

    Perunun cənubunda avtobus qəzaya uğrayıb, azı 37 nəfər həlak olub, 18 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə yerli RPP radiostansiyası məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə Perunun cənubunda yerləşən Arekipa bölgəsində baş verib. Məlumata görə, avtobus idarəetməni itirərək magistral yoldan çıxaraq dərəyə aşıb.

    Hazırda 37 nəfərin öldüyü və 18 nəfərin xəsarət aldığı məlumdur. Hakimiyyət orqanları hələ ki, hadisəni şərh etməyib.

    Peru Qəza
    В аварии с автобусом на юге Перу погибло по меньшей мере 37 человек
    Bus accident kills at least 37 in southern Peru, official says

    Son xəbərlər

    17:45

    Qazaxıstanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzalanıb

    Region
    17:41
    Foto

    XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

    Hərbi
    17:38

    "Yenilənmiş, 3-cü Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr" sənədi təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    17:37

    İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan 10 ölkə ilə azad ticarət sazişləri imzalayıb

    Biznes
    17:36
    Foto

    Ceyhun Bayramov Banqladeşin qeyri-rezident səfirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    17:35

    Sarayevo Bakı ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağa ümid edir

    Xarici siyasət
    17:34

    Azərbaycanda yeni peşə və kvalifikasiya standartları hazırlanacaq

    Biznes
    17:32

    Sabah Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:27

    "Tramp marşrutu"nun Ermənistandan keçən hissəsinin inşasına gələn ilin ikinci yarısında başlanacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti