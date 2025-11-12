Peruda baş verən qəzada azı 37 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2025
- 16:52
Perunun cənubunda avtobus qəzaya uğrayıb, azı 37 nəfər həlak olub, 18 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə yerli RPP radiostansiyası məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə Perunun cənubunda yerləşən Arekipa bölgəsində baş verib. Məlumata görə, avtobus idarəetməni itirərək magistral yoldan çıxaraq dərəyə aşıb.
Hazırda 37 nəfərin öldüyü və 18 nəfərin xəsarət aldığı məlumdur. Hakimiyyət orqanları hələ ki, hadisəni şərh etməyib.
