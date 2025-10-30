Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Астане убит бывший советник Токаева

    В Казахстане убит экс-советник президента, экс-глава службы центральных коммуникаций при президенте Ержан Бабакумаров.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

    По предварительной информации, причиной смерти стало избиение. Подозреваемый задержан.

    "Трагедия произошла в ночь на 30 октября. Предварительно установлено, что Ержан Бабакумаров проводил вечер в компании знакомых. Между собравшимися возник конфликт, который перерос в драку. В результате нанесенных телесных повреждений Бабакумаров скончался", - говорится в информации.

    Ержан Бабакумаров в разные годы работал на руководящих постах в министерстве информации, в акимате Алматы, в канцелярии премьер-министра и в администрации президента.

    Он также был академиком общественной Академии политических наук, член Казахстанской Ассоциации политических наук.

    Бабакумаров в 2019 стал советником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Последняя его должность - директор службы центральных коммуникаций при президенте.

    Astanada Tokayevin sabiq müşaviri öldürülüb
    Tokayev's former adviser Yerzhan Babakumarov killed in Kazakhstan

