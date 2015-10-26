В Аргентине завершились президентские выборы

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Голосование на президентских и парламентских выборах завершилось в Аргентине в 18:00 по местному времени (00:00 мск). На 16:00 по местному времени (22:00 мск) явка составила 55%, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, первые официальные данные будут известны после 23:00 (05:00 мск). Однако окончательные результаты могут стать известны только через неделю.

Граждане Аргентины необходимо было выбрать президента на следующие четыре года из шести кандидатов. Основная борьба на выборах развернулась между тремя из них - Даниэлем Сциоли от правящего альянса "Фронт за победу", Маурисио Макри от оппозиционной консервативной партии "Республиканское предложение" и Серхио Массой от оппозиционного центристского "Фронта обновления".

Последние опросы общественного мнения показали, что за Сциоли готовы проголосовать около 40%, в то время как за Макри - примерно 30%. Масса может рассчитывать на поддержку порядка 20% населения. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.

Помимо главы государства в 11 провинциях, в том числе в провинции Буэнос-Айрес, аргентинцы выбирали губернаторов. Одновременно были избраны 43 представителя от Аргентины в парламент МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок), 24 сенатора и 130 депутатов.

Правом голоса в республике обладают порядка 32 млн человек. Согласно аргентинскому законодательству, участие в голосовании является обязательным для всех граждан страны в возрасте от 18 до 70 лет.

Кандидат от правящего альянса "Фронт за победу" Даниэль Сциоли лидирует президентских выборов в Аргентине, Об этом свидетельствуют распространенные телеканалом TN данные экзит-полла.