В Аргентине задержан мексиканский офицер ВМС, подозреваемый в топливной контрабанде
- 24 апреля, 2026
- 03:47
В Аргентине задержан офицер Военно-морских сил Мексики Фернандо Фариас, подозреваемый в причастности к незаконному обороту топлива.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч.
По его словам, Фариас был задержан в Буэнос-Айресе в результате совместной операции ВМС Мексики, Генеральной прокуратуры страны и аргентинских правоохранительных органов.
Мексиканские власти считают его предполагаемым руководителем преступной группы, занимавшейся контрабандой углеводородов. В отношении Фариаса действовало "красное уведомление" Интерпола по обвинениям, связанным с организованной преступностью и незаконной торговлей топливом.
По данным властей, при задержании у него был обнаружен поддельный гватемальский паспорт.
Ожидается, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в Мексику.