В Аргентине задержан мексиканский офицер ВМС, подозреваемый в топливной контрабанде

В Аргентине задержан офицер Военно-морских сил Мексики Фернандо Фариас, подозреваемый в причастности к незаконному обороту топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч.

По его словам, Фариас был задержан в Буэнос-Айресе в результате совместной операции ВМС Мексики, Генеральной прокуратуры страны и аргентинских правоохранительных органов.

Мексиканские власти считают его предполагаемым руководителем преступной группы, занимавшейся контрабандой углеводородов. В отношении Фариаса действовало "красное уведомление" Интерпола по обвинениям, связанным с организованной преступностью и незаконной торговлей топливом.

По данным властей, при задержании у него был обнаружен поддельный гватемальский паспорт.

Ожидается, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в Мексику.