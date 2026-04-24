Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 24 апреля, 2026
    • 03:47
    В Аргентине задержан мексиканский офицер ВМС, подозреваемый в топливной контрабанде

    В Аргентине задержан офицер Военно-морских сил Мексики Фернандо Фариас, подозреваемый в причастности к незаконному обороту топлива.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч.

    По его словам, Фариас был задержан в Буэнос-Айресе в результате совместной операции ВМС Мексики, Генеральной прокуратуры страны и аргентинских правоохранительных органов.

    Мексиканские власти считают его предполагаемым руководителем преступной группы, занимавшейся контрабандой углеводородов. В отношении Фариаса действовало "красное уведомление" Интерпола по обвинениям, связанным с организованной преступностью и незаконной торговлей топливом.

    По данным властей, при задержании у него был обнаружен поддельный гватемальский паспорт.

    Ожидается, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в Мексику.

    ВМС Мексики Фернандо Фариас Аргентина Топливная контрабанда
    Argentinada yanacaq qaçaqmalçılığında şübhəli bilinən meksikalı zabit saxlanılıb
    Mexican navy officer suspected for fuel trafficking arrested in Argentina

    Последние новости

    21:34

    Другие страны
    21:17

    Инфраструктура
    21:08

    В регионе
    20:53

    Другие страны
    20:48

    Внешняя политика
    20:44

    Внешняя политика
    20:30

    Инфраструктура
    20:24

    Внешняя политика
    20:09

    Другие страны
    Лента новостей