В Аргентине во время авиафестиваля разбился самолет, есть погибшие
Другие страны
- 14 сентября, 2025
- 10:08
Два пилота небольшого самолета погибли в результате крушения на авиационном фестивале в аргентинской провинции Кордова.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.
По его данным, экспериментальный двухместный пилотажный самолет вошел в режим сваливания на взлете и разбился. При столкновении с землей воздушное судно загорелось.
Как сообщает телеканал, разбившийся самолет не участвовал в программе фестиваля. Авиационные власти расследуют причины происшествия.
