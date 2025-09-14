В Аргентине во время авиафестиваля разбился самолет, есть погибшие

Два пилота небольшого самолета погибли в результате крушения на авиационном фестивале в аргентинской провинции Кордова.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

По его данным, экспериментальный двухместный пилотажный самолет вошел в режим сваливания на взлете и разбился. При столкновении с землей воздушное судно загорелось.

Как сообщает телеканал, разбившийся самолет не участвовал в программе фестиваля. Авиационные власти расследуют причины происшествия.