    В Аргентине во время авиафестиваля разбился самолет, есть погибшие

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 10:08
    В Аргентине во время авиафестиваля разбился самолет, есть погибшие

     Два пилота небольшого самолета погибли в результате крушения на авиационном фестивале в аргентинской провинции Кордова.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

    По его данным, экспериментальный двухместный пилотажный самолет вошел в режим сваливания на взлете и разбился. При столкновении с землей воздушное судно загорелось.

    Как сообщает телеканал, разбившийся самолет не участвовал в программе фестиваля. Авиационные власти расследуют причины происшествия. 

