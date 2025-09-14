İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Argentinada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 10:55
    Argentinada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Argentinanın Kordova əyalətində keçirilən aviasiya festivalında kiçik mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb. Nəticədə iki pilot həlak olub. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TN telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, eksperimental iki nəfərlik akrobatik təyyarə uçuş zamanı dayanma rejiminə daxil olub və qəzaya uğrayıb. Təyyarə yerə çırpıldıqdan sonra yanıb.

    Hava maşını festival proqramında iştirak etməyib. Hadisənin səbəbi araşdırır.

    Argentina təyyarə Qəza
    В Аргентине во время авиафестиваля разбился самолет, есть погибшие

    Son xəbərlər

    11:53

    İranın XİN rəhbəri Qətərə səfər edib

    Region
    11:53

    AMB: Sığorta sektorunun məcmu kapitalı risk kapitalını 2 dəfə üstələyib

    Maliyyə
    11:50

    ABŞ dövlət katibi İsrailə gedib

    Digər ölkələr
    11:47
    Foto

    Türk dövlətlərinin sığortaçıları Şuşada birgə sənəd imzalayıb

    Maliyyə
    11:44

    Türk dövlətləri arasında daxili ticarətin payı 7 %-ə yüksəlib

    Biznes
    11:38

    Bir sıra ərazilərə leysan, dağlıq ərazilərə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:30

    AMB: COP29 sığorta bazarları üçün yeni imkanlar açıb

    Maliyyə
    11:29

    Beyləqanda yol qəzasında ölən sürücü vəzifəli şəxs olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:22

    Əliyar Məmmədyarov: "Azərbaycan sığorta sektorunda yeni prioritetlər müəyyənləşdirilib"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti