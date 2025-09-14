Argentinada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Digər ölkələr
- 14 sentyabr, 2025
- 10:55
Argentinanın Kordova əyalətində keçirilən aviasiya festivalında kiçik mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb. Nəticədə iki pilot həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TN telekanalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, eksperimental iki nəfərlik akrobatik təyyarə uçuş zamanı dayanma rejiminə daxil olub və qəzaya uğrayıb. Təyyarə yerə çırpıldıqdan sonra yanıb.
Hava maşını festival proqramında iştirak etməyib. Hadisənin səbəbi araşdırır.
