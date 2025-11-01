В Аргентине сменился глава кабмина
- 01 ноября, 2025
- 05:05
Президент Аргентины Хавьер Милей принял прошение председателя правительства Гильермо Франкоса об отставке.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы аргентинского лидера.
"Президент Хавьер Милей принял отставку главы кабинета министров", - отмечается в сообщении.
Глава государства также определился с назначением нового главы правительства, им станет официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни.
"Преемником [Франкоса] с понедельника (3 ноября - ред.) станет новый глава кабинета министров Мануэль Адорни", - отмечается в заявлении пресс-службы Милея.
