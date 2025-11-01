Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    В Аргентине сменился глава кабмина

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 05:05
    В Аргентине сменился глава кабмина

    Президент Аргентины Хавьер Милей принял прошение председателя правительства Гильермо Франкоса об отставке.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы аргентинского лидера.

    "Президент Хавьер Милей принял отставку главы кабинета министров", - отмечается в сообщении.

    Глава государства также определился с назначением нового главы правительства, им станет официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни.

    "Преемником [Франкоса] с понедельника (3 ноября - ред.) станет новый глава кабинета министров Мануэль Адорни", - отмечается в заявлении пресс-службы Милея.

    Аргентина Кабинет министров новое назначение

