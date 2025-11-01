İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Argentinaya yeni Baş naziri təyin olunub

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 06:21
    Argentinaya yeni Baş naziri təyin olunub

    Argentina Prezidenti Xavyer Miley Baş nazir Gilyermo Frankosun istefasını qəbul edib.

    "Report"un xarici mətbuata istinadən məlumatına görə, bu barədə Argentina liderinin Mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

    "Prezident Xavyer Miley Baş nazirin istefasını qəbul edib", - açıqlamada deyilir.

    Dövlət başçısı həmçinin yeni Baş nazirin təyin olunması barədə qərar qəbul edib: bu, Prezident Administrasiyasının rəsmi nümayəndəsi Manuel Adornidir.

    "Frankosun xələfi bazar ertəsi (3 noyabr – red.) tarixindən etibarən yeni Baş Nazir Manuel Adorni olacaq", - Mileyin Mətbuat xidmətinin açıqlamasında deyilir.

