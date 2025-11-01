Argentinaya yeni Baş naziri təyin olunub
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2025
- 06:21
Argentina Prezidenti Xavyer Miley Baş nazir Gilyermo Frankosun istefasını qəbul edib.
"Report"un xarici mətbuata istinadən məlumatına görə, bu barədə Argentina liderinin Mətbuat xidməti açıqlama yayıb.
"Prezident Xavyer Miley Baş nazirin istefasını qəbul edib", - açıqlamada deyilir.
Dövlət başçısı həmçinin yeni Baş nazirin təyin olunması barədə qərar qəbul edib: bu, Prezident Administrasiyasının rəsmi nümayəndəsi Manuel Adornidir.
"Frankosun xələfi bazar ertəsi (3 noyabr – red.) tarixindən etibarən yeni Baş Nazir Manuel Adorni olacaq", - Mileyin Mətbuat xidmətinin açıqlamasında deyilir.
