Цены на золото выросли перед выходом протокола заседания ФРС США

Цены на золото выросли перед выходом протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $35,05 относительно предыдущего закрытия, или на 0,81% - до $4 378,65 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 4,82% - до $73,855 за унцию. Драгоценный металл подорожал в ожидании позднее во вторник публикации протокола последнего, декабрьского заседания ФРС, по итогам которого регулятор понизил учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,5-3,75%. В документе могут содержаться подсказки о дальнейших планах Федрезерва.

Следующее заседание ФРС состоится 27-28 января. По данным CME Group, почти 84% аналитиков ожидает по его итогам сохранения учетной ставки. Решения Федрезерва отражается на финансовых рынках, в том числе на торгах фьючерсами на золото.