В Калининграде задержали двоих устроивших стрельбу из-за конфликта с прохожим

Двое жителей Калининграда устроили стрельбу из-за конфликта с прохожим, они задержаны, у них изъяты нож и пистолет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

По данным полиции, поздним вечером 29 декабря поступило сообщение о том, что на улице Портовой в городе Калининграде один из прохожих открыл стрельбу, а второй демонстрировал нож. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Личности злоумышленников были установлены.

"По предварительным данным, у одного из злоумышленников произошел конфликт с прохожими. Он достал нож и позвал на помощь друга, который, защищая старшего товарища от оппонентов, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате противоправных действий никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.