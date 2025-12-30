Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 30 декабря, 2025
    • 09:33
    В Калининграде задержали двоих устроивших стрельбу из-за конфликта с прохожим

    Двое жителей Калининграда устроили стрельбу из-за конфликта с прохожим, они задержаны, у них изъяты нож и пистолет.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

    По данным полиции, поздним вечером 29 декабря поступило сообщение о том, что на улице Портовой в городе Калининграде один из прохожих открыл стрельбу, а второй демонстрировал нож. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Личности злоумышленников были установлены.

    "По предварительным данным, у одного из злоумышленников произошел конфликт с прохожими. Он достал нож и позвал на помощь друга, который, защищая старшего товарища от оппонентов, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате противоправных действий никто не пострадал", - сказано в сообщении.

    Уточняется, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Калининград стрельба МВД Россия

