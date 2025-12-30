Минздрав обратился к населению в связи с предстоящими праздничными днями

Минздрав Азербайджана призывает граждан уделять особое внимание санитарно-гигиеническим нормам в предстоящие праздники и выходные дни с целью защиты здоровья населения и предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Как сообщили Report в министерстве, в частности, лицам, относящимся к группе повышенного риска, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски) при посещении массовых мероприятий и закрытых помещений с большим скоплением людей, а также строго соблюдать правила гигиены рук.

"В то же время, для укрепления иммунной системы целесообразно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами. Министерство здравоохранения призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью, неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и принимать необходимые меры для защиты себя и окружающих от возможных рисков заражения", - говорится в обращении.