Сегодня в некоторых частях Билясувара и Лянкярана не будет электричества
Энергетика
- 30 декабря, 2025
- 09:52
Сегодня в некоторых частях Билясуварского и Лянкяранского районов возникнут перебои в электроснабжении.
Как сообщает муганское бюро Report, 30 декабря в связи с ремонтными работами с 12:00 до 13:00 будут введены ограничения на электроснабжение ряда населенных пунктов Билясуварского района.
Также с 12:30 до 14:30 будет приостановлено электроснабжение на улицах Музаффара Насирли, Шекера Аслана, Видади, Шахина Мамедова, Самеда Вургуна, Ширали Ахундова в городе Лянкяране.
После завершения работ электроснабжение будет полностью восстановлено.
