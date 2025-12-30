Сегодня в некоторых частях Билясувара и Лянкярана не будет электричества

Сегодня в некоторых частях Билясуварского и Лянкяранского районов возникнут перебои в электроснабжении.

Как сообщает муганское бюро Report, 30 декабря в связи с ремонтными работами с 12:00 до 13:00 будут введены ограничения на электроснабжение ряда населенных пунктов Билясуварского района.

Также с 12:30 до 14:30 будет приостановлено электроснабжение на улицах Музаффара Насирли, Шекера Аслана, Видади, Шахина Мамедова, Самеда Вургуна, Ширали Ахундова в городе Лянкяране.

После завершения работ электроснабжение будет полностью восстановлено.