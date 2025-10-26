Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Аргентине 26 октября утром открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

    Как сообщает Report, по результатам выборов частично будет обновлен состав обеих палат парламента.

    Согласно действующей конституции (принята в 1853 году, реформирована в 1994 году), Аргентина является президентской республикой. Законодательная власть принадлежит Конгрессу, состоящему из Сената и Палаты депутатов.

    Палата депутатов состоит из 257 членов. Они избираются прямым голосованием по системе пропорционального представительства на четыре года. Каждые два года состав обновляется наполовину.

    В Сенат входят 72 человека. Выборы проходят по мажоритарной системе относительного большинства. От каждой из 23 провинций и столицы Буэнос-Айрес избираются по 3 представителя - 2 из них выдвиженцы от партии, набравшей наибольшее количество голосов, еще 1 место достается следующей за ней политической силе. Срок полномочий сенаторов - шесть лет, каждые два года состав обновляется на одну треть.

    Депутатом может быть избран гражданин Аргентины старше 25 лет, сенатором - 30 лет.

    Правом голоса обладают граждане Аргентины - как по рождению, так и натурализованные - старше 16 лет. Участие в голосовании для аргентинцев с 18 до 70 лет является обязательным. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф от 50 до 500 песо ($0,03 - $0,37).

    Предстоящее голосование политологи расценивают как проверку уровня одобрения реформ, проводимых администрацией президента Хавьера Милея.

    На прошедших 7 сентября выборах в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, где проживает 40% населения страны, партия президента "Свобода наступает" потерпела серьезное поражение, проиграв партии перонистского толка "Сила родины" (34% против 47%).

    26 октября будут избраны 24 сенатора и 127 депутатов. Для участия в выборах зарегистрированы кандидаты от 13 крупных партий и коалиций и ряда более мелких объединений. Согласно последним национальным опросам, основная борьба развернется между двумя политическими силами - "Свобода наступает" и "Сила родины".

    Число зарегистрированных избирателей в 2025 году - почти 36 млн (население страны на 2024 год - 45,7 млн).

