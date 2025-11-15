Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Аргентине при взрыве на заводе химикатов пострадали более 20 человек

    Другие страны
    15 ноября, 2025
    07:47
    Сильный взрыв произошел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде столицы Аргентины Буенос-Айреса, в результате чего пострадали не менее 22 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету La Nacion.

    Взрывная волна выбила окна в домах в районах, прилегающих к промышленному парку.

    "К нам поступают люди с порезами от разбитых стекол, травмами и сотрудники с ожогами", - приводит издание слова врача больницы, расположенной в городе Эсейса, где произошел взрыв.

    На месте работают пожарные. На видеокадрах, снятых с высоты, видно, что огонь охватил обширную площадь, над местом поднимаются столбы густого дыма. Власти предупредили о необходимости закрыть окна из-за возможных токсичных выбросов.

    Причины взрыва пока не установлены.

    Argentinada zavodda baş verən partlayışda 22 nəfər yaralanıb, əhaliyə xəbərdarlıq edilib

