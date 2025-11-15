В Аргентине при взрыве на заводе химикатов пострадали более 20 человек

Сильный взрыв произошел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде столицы Аргентины Буенос-Айреса, в результате чего пострадали не менее 22 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету La Nacion.

Взрывная волна выбила окна в домах в районах, прилегающих к промышленному парку.

"К нам поступают люди с порезами от разбитых стекол, травмами и сотрудники с ожогами", - приводит издание слова врача больницы, расположенной в городе Эсейса, где произошел взрыв.

На месте работают пожарные. На видеокадрах, снятых с высоты, видно, что огонь охватил обширную площадь, над местом поднимаются столбы густого дыма. Власти предупредили о необходимости закрыть окна из-за возможных токсичных выбросов.

Причины взрыва пока не установлены.