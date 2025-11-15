В Аргентине при взрыве на заводе химикатов пострадали более 20 человек
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 07:47
Сильный взрыв произошел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде столицы Аргентины Буенос-Айреса, в результате чего пострадали не менее 22 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на газету La Nacion.
Взрывная волна выбила окна в домах в районах, прилегающих к промышленному парку.
"К нам поступают люди с порезами от разбитых стекол, травмами и сотрудники с ожогами", - приводит издание слова врача больницы, расположенной в городе Эсейса, где произошел взрыв.
На месте работают пожарные. На видеокадрах, снятых с высоты, видно, что огонь охватил обширную площадь, над местом поднимаются столбы густого дыма. Власти предупредили о необходимости закрыть окна из-за возможных токсичных выбросов.
Причины взрыва пока не установлены.
Последние новости
08:20
Трамп заявил, что импорт нефти из РФ сокращается из-за давления СШАДругие страны
07:47
Видео
В Аргентине при взрыве на заводе химикатов пострадали более 20 человекДругие страны
07:41
Бывший вынужденный переселенец: С нетерпением ждал возвращения в ХыдырлыВнутренняя политика
07:19
Колумбия закупает у Швеции 17 истребителей Gripen на $4,4 млрдДругие страны
07:08
Бывшая вынужденная переселенка: Я всегда верила, что вернусь на родную землюВнутренняя политика
06:56
Возвращающаяся в Зангилан переселенка: Сегодня исполняется моя 30-летняя мечтаВнутренняя политика
06:34
Фото
На освобожденные территории Азербайджана возвращаются еще 80 семейВнутренняя политика
06:11
CNN Brasil: США сохранили тариф в 40% на бразильскую продукциюДругие страны
05:41