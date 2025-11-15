İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Argentinada zavodda baş verən partlayışda 22 nəfər yaralanıb, əhaliyə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 07:55
    Argentinada zavodda baş verən partlayışda 22 nəfər yaralanıb, əhaliyə xəbərdarlıq edilib

    Argentina paytaxtı Buenos Ayres şəhərinin kənarında yerləşən aqrokimya zavodunda güclü partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Nacion" qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində azı 22 nəfər xəsarət alıb.

    Partlayış dalğası sənaye parkına bitişik məhəllələrdəki evlərin şüşələrini sındırıb. Qəzet Eseysa xəstəxanasının həkimindən sitat gətirib: "Sınmış şüşə nəticəsində kəsikləri olan, xəsarət alanlar və yanıq yaraları alan işçiləri qəbul edirik".

    Hadisə yerində yanğınsöndürənlər işləyir. Səlahiyyətlilər mümkün zəhərli emissiyalara görə əhaliyə pəncərələri bağlamaq barədə xəbərdarlıq edib.

    Yaxınlıqdakı Naziro Pistarini Beynəlxalq Hava Limanı fəaliyyətini davam etdirir. Partlayışın səbəbi hələ müəyyən edilməyib.

    Argentina Zavod partlayışlar
    Video
    В Аргентине при взрыве на заводе химикатов пострадали более 20 человек

    Son xəbərlər

    08:12

    Tramp: Vaşinqtonun təzyiqi nəticəsində digər ölkələr Rusiya neftinin alışını azaldır

    Digər ölkələr
    07:55

    Argentinada zavodda baş verən partlayışda 22 nəfər yaralanıb, əhaliyə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    07:35

    Keçmiş məcburi köçkün: Çox böyük həyəcanla Xıdırlı kəndinə getməyi gözləyirdim

    Daxili siyasət
    07:29

    Kolumbiya İsveçdən 4,4 milyard dollara 17 qırıcı təyyarə alacaq

    Digər ölkələr
    07:00

    Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurduma qayıdacağıma həmişə inanmışam

    Daxili siyasət
    06:36

    Zəngilana qayıdan sakin: Arzum gerçəyə çevrilib

    Daxili siyasət
    06:33
    Foto

    İşğaldan azad edilən ərazilərə daha 80 ailə köçürülüb

    Daxili siyasət
    06:19

    ABŞ Braziliya məhsullarına 40 faizlik rusumu qüvvədə saxlayıb

    Digər ölkələr
    05:49

    FTB direktoru: Trampa sui-qəsd cəhdində ittiham olunan Kruks təkbaşına hərəkət edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti