Argentinada zavodda baş verən partlayışda 22 nəfər yaralanıb, əhaliyə xəbərdarlıq edilib
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2025
- 07:55
Argentina paytaxtı Buenos Ayres şəhərinin kənarında yerləşən aqrokimya zavodunda güclü partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "La Nacion" qəzeti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində azı 22 nəfər xəsarət alıb.
Partlayış dalğası sənaye parkına bitişik məhəllələrdəki evlərin şüşələrini sındırıb. Qəzet Eseysa xəstəxanasının həkimindən sitat gətirib: "Sınmış şüşə nəticəsində kəsikləri olan, xəsarət alanlar və yanıq yaraları alan işçiləri qəbul edirik".
Hadisə yerində yanğınsöndürənlər işləyir. Səlahiyyətlilər mümkün zəhərli emissiyalara görə əhaliyə pəncərələri bağlamaq barədə xəbərdarlıq edib.
Yaxınlıqdakı Naziro Pistarini Beynəlxalq Hava Limanı fəaliyyətini davam etdirir. Partlayışın səbəbi hələ müəyyən edilməyib.
Son xəbərlər
08:12
Tramp: Vaşinqtonun təzyiqi nəticəsində digər ölkələr Rusiya neftinin alışını azaldırDigər ölkələr
07:55
Argentinada zavodda baş verən partlayışda 22 nəfər yaralanıb, əhaliyə xəbərdarlıq edilibDigər ölkələr
07:35
Keçmiş məcburi köçkün: Çox böyük həyəcanla Xıdırlı kəndinə getməyi gözləyirdimDaxili siyasət
07:29
Kolumbiya İsveçdən 4,4 milyard dollara 17 qırıcı təyyarə alacaqDigər ölkələr
07:00
Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurduma qayıdacağıma həmişə inanmışamDaxili siyasət
06:36
Zəngilana qayıdan sakin: Arzum gerçəyə çevrilibDaxili siyasət
06:33
Foto
İşğaldan azad edilən ərazilərə daha 80 ailə köçürülübDaxili siyasət
06:19
ABŞ Braziliya məhsullarına 40 faizlik rusumu qüvvədə saxlayıbDigər ölkələr
05:49