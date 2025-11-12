В Аргентине из-за схода поезда с рельсов пострадали 19 человек
Другие страны
- 12 ноября, 2025
- 05:49
Не менее 19 человек пострадали из-за схода с рельсов вагона пригородного поезда в столице Аргентины.
Как передает Report, об этом сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти.
"В больницы были направлены девять человек, десяти помощь была оказана на месте. В общей сложности 19", - сказал он журналистам. Ни один из пострадавших не получил серьезные травмы.
Как сообщила компания Trenes Argentinos, вагон сошел с рельсов при смене пути в столичном районе Линиерс. Из-за происшествия движение по этому направлению было ограничено. "Причины инцидента расследуются и будут установлены после освобождения пути и проведения соответствующих экспертиз", - заявили в компании.
