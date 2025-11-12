Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Аргентине из-за схода поезда с рельсов пострадали 19 человек

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 05:49
    Не менее 19 человек пострадали из-за схода с рельсов вагона пригородного поезда в столице Аргентины.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти.

    "В больницы были направлены девять человек, десяти помощь была оказана на месте. В общей сложности 19", - сказал он журналистам. Ни один из пострадавших не получил серьезные травмы.

    Как сообщила компания Trenes Argentinos, вагон сошел с рельсов при смене пути в столичном районе Линиерс. Из-за происшествия движение по этому направлению было ограничено. "Причины инцидента расследуются и будут установлены после освобождения пути и проведения соответствующих экспертиз", - заявили в компании.

    Аргентина поезд пострадавшие
    Argentinada qatarın relsdən çıxması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb

