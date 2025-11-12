İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Argentinada qatarın relsdən çıxması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 05:50
    Argentinada qatarın relsdən çıxması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb

    Argentinanın paytaxtı Buenos Ayresdə şəhərətrafı qatarın relsdən çıxması nəticəsində ən azı 19 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Buenos Ayres Təcili Tibbi Yardım Sisteminin rəhbəri Alberto Kresenti məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, 9 yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, 10 nəfərə isə yerindəcə tibbi yardım göstərilib: "Yaralıların heç biri ciddi xəsarət almayıb".

    "Hadisənin başvermə səbəbləri müvafiq ekspertizalar aparıldıqdan sonra müəyyən ediləcək", - deyə "Trenes Argentinos" şirkətdən bildirilib.

