В Аргентине автобус упал с моста, есть погибшие и пострадавшие
- 26 октября, 2025
- 21:05
По меньшей мере девять человек погибли в результате падения автобуса с моста в ручей на северо-востоке Аргентины.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.
Автобус столкнулся с легковым автомобилем, который следовал навстречу. В результате ДТП транспортное средство с пассажирами снесло ограждения и упало с моста в ручей. Погибли 8 пассажиров и водитель, 29 человек были доставлены в больницы.
Автобус следовал из города Обера в городе Пуэрто-Игуасу, расположенные в провинции Мисьонес. В момент происшествия на трассе был густой туман.
