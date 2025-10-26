Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Аргентине автобус упал с моста, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 21:05
    По меньшей мере девять человек погибли в результате падения автобуса с моста в ручей на северо-востоке Аргентины.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

    Автобус столкнулся с легковым автомобилем, который следовал навстречу. В результате ДТП транспортное средство с пассажирами снесло ограждения и упало с моста в ручей. Погибли 8 пассажиров и водитель, 29 человек были доставлены в больницы.

    Автобус следовал из города Обера в городе Пуэрто-Игуасу, расположенные в провинции Мисьонес. В момент происшествия на трассе был густой туман.

