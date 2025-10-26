Argentinada avtobus körpüdən aşıb, azı 9 nəfər ölüb
Digər ölkələr
26 oktyabr, 2025
- 21:47
Argentinanın şimal-şərqində avtobusun körpüdən dərəyə aşması nəticəsində azı 9 nəfər ölüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "TN" telekanalı məlumat yayıb.
Avtobus əks istiqamətdə hərəkət edən minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitəsi qoruyucu barmaqlıqdan aşıb və körpüdən dərəyə düşüb.
Səkkiz sərnişin və sürücü hadisə yerində həlak olub, 29 nəfər isə xəstəxanalara çatdırılıb.
Avtobus Obera şəhərindən Misiones əyalətində yerləşən Puerto-İquasu şəhərinə gedirmiş. Qəza zamanı magistral yolda sıx duman olub.
