    Argentinada avtobus körpüdən aşıb, azı 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2025
    • 21:47
    Argentinanın şimal-şərqində avtobusun körpüdən dərəyə aşması nəticəsində azı 9 nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "TN" telekanalı məlumat yayıb.

    Avtobus əks istiqamətdə hərəkət edən minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitəsi qoruyucu barmaqlıqdan aşıb və körpüdən dərəyə düşüb.

    Səkkiz sərnişin və sürücü hadisə yerində həlak olub, 29 nəfər isə xəstəxanalara çatdırılıb.

    Avtobus Obera şəhərindən Misiones əyalətində yerləşən Puerto-İquasu şəhərinə gedirmiş. Qəza zamanı magistral yolda sıx duman olub.

    В Аргентине автобус упал с моста, есть погибшие и пострадавшие

