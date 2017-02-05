В Анкаре по подозрению в связях с террористами задержаны 60 человек

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В столице Турции утром 5 февраля проведена операция против сторонников террористической организации ДЕАШ.

Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

Oперация проведена одновременно в районах Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак.

Сотрудники Управления полиции Анкары задержали в целом 60 человек, подозреваемых в пособничестве террористам ДЕАШ. Большинство задержанных – иностранцы.

Подозреваемые доставлены на допрос в Управление полиции Анкары.