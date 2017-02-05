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    В Анкаре по подозрению в связях с террористами задержаны 60 человек

    Подозреваемые доставлены на допрос в Управление полиции Анкары

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В столице Турции утром 5 февраля проведена операция против сторонников террористической организации ДЕАШ.

    Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

    Oперация проведена одновременно в районах Синджан, Чубук, Енимахалле и Мамак.

    Сотрудники Управления полиции Анкары задержали в целом 60 человек, подозреваемых в пособничестве террористам ДЕАШ. Большинство задержанных – иностранцы.

    Подозреваемые доставлены на допрос в Управление полиции Анкары. 

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