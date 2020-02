В Англии ввели в обращение новую банкноту

Новая банкнота из синтетических полимеров номиналом в 20 фунтов (25,9 долларов США), на которой изображен британский художник Уильям Тернер (1775-1851 годы), введена в обращение в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, она заменила купюру с изображением британского экономиста и публициста Адама Смита.

Новая банкнота стала третьей, изготовленной в Соединенном Королевстве из прочных полимеров, вслед за 5-фунтовой (2016 год) с портретом Уинстона Черчилля (1874-1965 годы) и 10-фунтовой (2017 год) с изображением писательницы Джейн Остин (1775-1817 годы).

В обращении сейчас продолжают находиться около 2 млрд купюр номиналом 20 фунтов на хлопчатобумажной основе. Новый денежный знак, согласно сообщению центробанка, - самый защищенный из когда-либо выпускавшихся Банком Англии, с двухцветной полиграфической фольгой и голограммой. Тернер изображен на фоне своей картины "Последний рейс корабля "Отважный" (The Fighting Temeraire), написанной в 1839 году.

Решение об увеличении выпуска банкнот из полимеров было принято Банком Англии в сентябре 2015 года после трехлетнего сравнительного анализа степени защиты купюр из этого материала от потенциальной угрозы подделки.

Британский центробанк планирует ввести в обращение до конца 2021 года и новую полимерную банкноту номиналом в 50 фунтов (61,3 долларов США) с изображением британского математика, криптографа и основоположника информатики Алана Тьюринга (1912-1954 годы).

