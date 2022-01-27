В Британии отменяют обязательный масочный режим и санитарные пропуска

Меры по борьбе с COVID-19 значительно ослаблены на территории Англии с четверга.

Меры по борьбе с COVID-19 значительно ослаблены на территории Великобритании с четверга.

Как передает Report, об этом сообщил BBC News.

В частности, отменяется обязательное использование защитных санитарных масок, больше не потребуются и COVID-пропуска.

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что упомянутые меры могут быть отменены, поскольку был достигнут значительный успех в вакцинации и появилось больше понимания, как лечить заболевания, вызванные коронавирусом.

Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в свою очередь заявил, что ношение маски теперь будет личным делом каждого.

Однако в некоторых магазинах сообщили, что будут просить людей использовать маски. В поездах пассажиры также должны будут носить маски, но не принудительно.