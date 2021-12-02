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В Англии отмечен первый случай передачи омикрон-штамма, не связанный с поездкой за рубеж

В Англии отмечен первый случай передачи омикрон-штамма, не связанный с поездкой за рубеж Первый случай передачи омикрон-штамма коронавируса, не связанный с поездкой за рубеж, отмечен в Англии.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 18:49
В Англии отмечен первый случай передачи омикрон-штамма, не связанный с поездкой за рубеж

Первый случай передачи омикрон-штамма коронавируса, не связанный с поездкой за рубеж, отмечен в Англии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что на данный момент не удалось установить никаких контактов инфицированного с кем-либо, кто побывал недавно на юге Африки, где этот потенциально более опасный штамм вируса был обнаружен.

Ранее на этой неделе власти Шотландии сообщили, что в этой административно-политической части Великобритании отмечены девять случаев инфицирования новым штаммом. Все они произошли на одном частном мероприятии и не были никак связаны с выездом за рубеж.

Financial Times сообщает, что в настоящий момент в британских лабораториях проверяются десятки анализов, взятых у людей с подозрением на инфицирование новым штаммом.

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