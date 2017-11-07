В Амурской области при взлете разбился самолет

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет Ан-2 разбился в аэропорту поселка Экимчан Амурской области.

Как передает Report, об этом сообщили во вторник ТАСС региональном ГУ МЧС.

"Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, при посадке загорелся. На место выехали пожарные расчеты пожарной части поселка Экимчан, на месте происшествия работает оперативная группа", - сказал начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Денис Долинин.

Источник в экстренных службах региона добавил, что, по предварительной информации, один из пилотов погиб. Пассажиров на борту не было.