О нас
Report Georgia
Аудио новости

В американском Техасе при стрельбе погиб полицейский

В американском Техасе при стрельбе погиб полицейский Один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы при задержании в Хьюстоне (штат Техас).
Другие страны
16 октября 2021 г. 20:15
В американском Техасе при стрельбе погиб полицейский

Один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы при задержании в Хьюстоне (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

По словам помощника главы полицейского управления города Джеймса Джонса, правоохранители, вероятно, пытались помешать ограблению на улице около одного из баров. "Они пытались арестовать или задержать подозреваемого, когда попали в засаду", - сказал он.

По сведениям CNN, другой злоумышленник подошел к полицейским со спины и сделал несколько выстрелов из винтовки.

Пострадавшие госпитализированы. Ведется поиск стрелявшего.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da atışma zamanı polis əməkdaşı öldürülüb, yaralananlar var

Самое важное

Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
16 октября 2021 г. 17:03
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
16 октября 2021 г. 16:57
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
16 октября 2021 г. 16:03
Представители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны
ФотоПредставители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны
16 октября 2021 г. 15:16
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34
Представители дипкорпуса посадили деревья в Тертере
ФотоПредставители дипкорпуса посадили деревья в Тертере
16 октября 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi