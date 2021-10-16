В американском Техасе при стрельбе погиб полицейский

Один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы при задержании в Хьюстоне (штат Техас).

Один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы при задержании в Хьюстоне (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN .

По словам помощника главы полицейского управления города Джеймса Джонса, правоохранители, вероятно, пытались помешать ограблению на улице около одного из баров. "Они пытались арестовать или задержать подозреваемого, когда попали в засаду", - сказал он.

По сведениям CNN, другой злоумышленник подошел к полицейским со спины и сделал несколько выстрелов из винтовки.

Пострадавшие госпитализированы. Ведется поиск стрелявшего.