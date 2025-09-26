Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В американском штате Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,9

    • 26 сентября, 2025
    • 11:11
    Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у побережья американского штата Орегон.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Очаг залегал на глубине cвыше 10 км.

    Эпицентр находился в 230 км к западу от портового города Кус-Бей.

    Отмечается, что землетрясение произошло в 338 км к юго-западу от города Юджин (второй по величине город штата Орегон - ред.), где проживают 163 тыс. человек.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

