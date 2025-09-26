ABŞ-nin Oreqon ştatında 5,9 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 11:18
ABŞ-nin Oreqon ştatının sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin (EMSC) məlumatında deyilir.
Zəlzələnin episentri Kus-Bey liman şəhərindən 230 km qərbdə, ocağı 10 km-dən artıq dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ 163 min əhalisi olan Yucin şəhərindən (Oreqon ştatının ikinci ən böyük şəhəri - red.) 338 km cənub-qərbdə baş verib.
Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
Son xəbərlər
11:35
Türkiyənin Kemer bölgəsində hotelin tavanı uçubRegion
11:32
MSK nümayəndə heyəti Moldovada parlament seçkilərini müşahidə edəcəkDaxili siyasət
11:31
Bu ilin yay ayında 100-ə yaxın insanı gün vurubSağlamlıq
11:25
Milli Məclisin deputatları Anım Günü ilə bağlı dünya parlamentlərindəki həmkarlarına müraciət ediblərDaxili siyasət
11:24
Mundialda dörd medal qazanan paraüçgüçü: "Paralimpiadada Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəyəm"Fərdi
11:24
Foto
MDM və "Clearstream" hesablaşma mexanizmlərinin yaradılmasını müzakirə edibMaliyyə
11:20
Azərbaycanda Xəzər dənizinin suyundan hidrogen layihələrində istifadənin çətinlikləri açıqlanıbEnergetika
11:19
Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə görüş keçirəcəklərEnergetika
11:18