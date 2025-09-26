İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    ABŞ-nin Oreqon ştatında 5,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 11:18
    ABŞ-nin Oreqon ştatında 5,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    ABŞ-nin Oreqon ştatının sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin (EMSC) məlumatında deyilir.

    Zəlzələnin episentri Kus-Bey liman şəhərindən 230 km qərbdə, ocağı 10 km-dən artıq dərinlikdə yerləşib.

    Zəlzələ 163 min əhalisi olan Yucin şəhərindən (Oreqon ştatının ikinci ən böyük şəhəri - red.) 338 km cənub-qərbdə baş verib.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

