В американском штате Канзас произошла перестрелка

Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

"Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от Топика, штат Канзас", - говорится в сообщении.

Стрельба началась после того, как полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии. В этот момент началась стрельба. Подозреваемый после перестрелки с полицией погиб.