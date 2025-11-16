Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В американском штате Канзас произошла перестрелка

    Другие страны
    16 ноября, 2025
    07:25
    В американском штате Канзас произошла перестрелка

    Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    "Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от Топика, штат Канзас", - говорится в сообщении.

    Стрельба началась после того, как полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии. В этот момент началась стрельба. Подозреваемый после перестрелки с полицией погиб.

    ABŞ-nin Kanzas ştatında atışma baş verib

