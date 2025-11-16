В американском штате Канзас произошла перестрелка
- 16 ноября, 2025
- 07:25
Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.
"Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от Топика, штат Канзас", - говорится в сообщении.
Стрельба началась после того, как полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии. В этот момент началась стрельба. Подозреваемый после перестрелки с полицией погиб.
