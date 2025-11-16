ABŞ-nin Kanzas ştatında atışma baş verib
16 noyabr, 2025
- 07:51
ABŞ-nin Kanzas ştatında baş verən atışma nəticəsində dörd hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.
"Məruzəyə görə, dörd polis əməkdaşı şənbə günü səhər Topekanın cənubundakı kənd ərazisindəki bir evə çağırışa gedərkən odlu silah yarası alıb", – məlumatda qeyd olunub.
Atışma polis əməkdaşları məişət zorakılığı ilə bağlı çağırışa gəldikdən sonra başlayıb. Hadisə zamanı şübhəli şəxs polis ilə atışmadan sonra ölüb.
