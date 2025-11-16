İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 16 noyabr, 2025
    • 07:51
    ABŞ-nin Kanzas ştatında atışma baş verib

    ABŞ-nin Kanzas ştatında baş verən atışma nəticəsində dörd hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşı yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.

    "Məruzəyə görə, dörd polis əməkdaşı şənbə günü səhər Topekanın cənubundakı kənd ərazisindəki bir evə çağırışa gedərkən odlu silah yarası alıb", – məlumatda qeyd olunub.

    Atışma polis əməkdaşları məişət zorakılığı ilə bağlı çağırışa gəldikdən sonra başlayıb. Hadisə zamanı şübhəli şəxs polis ilə atışmadan sonra ölüb.

    В американском штате Канзас произошла перестрелка

