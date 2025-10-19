В американском Мэриленде в ДТП пострадали не менее 11 человек
19 октября, 2025
- 10:43
В американском штате Мэриленд в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали по меньшей мере 11 человек, включая девятерых детей.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
По их сведениям, в субботу вечером автомобиль въехал в палатку в жилом районе города Блейденсберг. В результате инцидента 11 человек были госпитализированы, среди них девять несовершеннолетних, включая младенца. В аварии также пострадали две женщины.
По данным ABC News, новорожденный и девочка находятся в критическом состоянии. Остальные получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.
Причина аварии в настоящий момент выясняется.
