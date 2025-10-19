Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В американском Мэриленде в ДТП пострадали не менее 11 человек

    • 19 октября, 2025
    • 10:43
    В американском Мэриленде в ДТП пострадали не менее 11 человек

    В американском штате Мэриленд в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали по меньшей мере 11 человек, включая девятерых детей.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

    По их сведениям, в субботу вечером автомобиль въехал в палатку в жилом районе города Блейденсберг. В результате инцидента 11 человек были госпитализированы, среди них девять несовершеннолетних, включая младенца. В аварии также пострадали две женщины.

    По данным ABC News, новорожденный и девочка находятся в критическом состоянии. Остальные получили серьезные травмы, но их жизни ничего не угрожает.

    Причина аварии в настоящий момент выясняется.

