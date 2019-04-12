​В Алжире полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция в столице Алжира применила против протестующих слезоточивый газ, демонстранты кидают в полицейских камни, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Столкновение с полицией произошло в районе площади Одена, расположенной недалеко от Главпочтамта. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Отметим, что сегодня в Алжире проходит очередная волна народных протестов. На этот раз демонстранты, уже добившиеся отставки президента Абдельазиза Бутефлики, требуют ухода временного главы Алжира Абделькадера Бенсалаха и всех соратников бывшего алжирского лидера.