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В Алжире коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

​В Алжире коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

Число новых случаев заражения коронавирусом в Алжире за минувшие сутки увеличилось на 115, превысив отметку отметку в 10 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правительственного научного комитета по мониторингу за распространением коронавируса.

«Общее число инфицированных по всей стране достигло 10 050. За последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще восемь человек, общее число летальных исходов достигло 698», — заявили в комитете.

Число излечившихся от инфекции составило 6 631, в том числе 178 — за последние сутки.

По информации ведомства, 66% от всех погибших в стране были гражданами старше 65 лет.

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