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    В Алеппо под обстрелом погиб сотрудник общества Красного Полумесяца

    В результате произошедшего также погибли двое мирных жителей

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца (СОКП) попали под обстрел в районе Аль-Хамадания на севере Алеппо. В результате инцидента семеро из них пострадали, один погиб.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в организации.

    "Международный комитет Красного Креста и СОКП осуждают атаку на персонал СОКП на севере Алеппо и напоминают о долге каждого уважать сотрудников гуманитарных организаций. Они не должны быть мишенью", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что также погибли двое мирных жителей, которые пришли получать помощь от сотрудников гуманитарных организаций.

    Агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ добавляет, что в среду два человека погибли в этом районе в результате обстрела боевиков.

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