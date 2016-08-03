​В Алеппо боевики применили химическое оружие, есть погибшие

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Террористы взорвали снаряды, начиненные отравляющим веществом, в районе старого города Алеппо в Сирии, погибли пять мирных граждан.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в ополчении города.

"Террористы применили оружие, содержащее вещества, вызывающие удушье и расслабляющие нервную систему. Задохнулись пять человек", — пояснил собеседник агентства.

По данным ополчения, снаряды взорвались в кварталах Баб-эль-Фарадж и Бустан-Кель-Аб.