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    ​В Алеппо боевики применили химическое оружие, есть погибшие

    Погибли пять мирных граждан

    Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Террористы взорвали снаряды, начиненные отравляющим веществом, в районе старого города Алеппо в Сирии, погибли пять мирных граждан.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в ополчении города.

    "Террористы применили оружие, содержащее вещества, вызывающие удушье и расслабляющие нервную систему. Задохнулись пять человек", — пояснил собеседник агентства.

    По данным ополчения, снаряды взорвались в кварталах Баб-эль-Фарадж и Бустан-Кель-Аб.

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