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    В Албании тысячи протестующих призвали к отставке премьер-министра страны

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы столицы Албании Тираны, чтобы выразить своё недовольство и призвать к отставке премьер-министра страны Эди Рамы.

    Как сообщает Report со ссылкой на ABC, демонстранты обвиняют Раму в том, что он связан с организованной преступностью.

    Во время митингов происходили столкновения с полицией: люди закидывал сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками. Уточняется, что 11 полицейских получили ранения, пытаясь удержать демонстрантов от штурма правительственных зданий.

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