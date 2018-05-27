В Албании тысячи протестующих призвали к отставке премьер-министра страны

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы столицы Албании Тираны, чтобы выразить своё недовольство и призвать к отставке премьер-министра страны Эди Рамы.

Как сообщает Report со ссылкой на ABC, демонстранты обвиняют Раму в том, что он связан с организованной преступностью.

Во время митингов происходили столкновения с полицией: люди закидывал сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками. Уточняется, что 11 полицейских получили ранения, пытаясь удержать демонстрантов от штурма правительственных зданий.